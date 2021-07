Enel tra digitale, scienza e Recovery: Francesco Starace interviene all’EY Summit

L’AD di Enel Francesco Starace ha evidenziato l’importanza del digitale nel settore energetico e delle utilities: “Digitale e scienza dei materiali driver principali della grande trasformazione energetica”

EY Summit, Francesco Starace sulla rivoluzione del settore energetico: “Interconnessioni fondamentali. Abbiamo deciso di utilizzare al massimo questa grande leva di creazione di valore trasformando digitalmente Enel”.



Enel, Francesco Starace: “Digitale e scienza leva di creazione di valore”



“Il digitale e la scienza dei materiali sono i driver principali della grande trasformazione energetica. Come Enel, non potevamo esserne solo spettatori e abbiamo deciso di utilizzare al massimo questa grande leva di creazione di valore”. Francesco Starace non ha dubbi sul ruolo fondamentale della digitalizzazione delle reti all’interno della rivoluzione energetica in corso. L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel ne ha parlato durante il suo intervento all’EY Summit dedicato alle Infrastrutture. Non è un caso che al centro del percorso intrapreso dal Gruppo ci siano quindi resilienza, capillarità e soprattutto completa digitalizzazione di tutte le reti, che il manager ha definito “le tre direttrici della nostra strategia per lo sviluppo dell’infrastruttura elettrica”. Per Francesco Starace Enel non ha fatto altro che anticipare “tempi ed esiti della trasformazione digitale nell’economia del mondo”. Adesso bisogna proseguire con decisione verso quella che ormai appare come una “strada ineluttabile”. La digitalizzazione è infatti “un passaggio inevitabile che richiede una capacità di investimento straordinaria e va accompagnata con decisione dai regolatori di tutto il mondo”.



EY Summit, Francesco Starace: per il Recovery Plan ci sarà bisogno di formazione e competenze



Durante l’EY Summit spazio anche per il ruolo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La realtà guidata da Francesco Starace finora ha contribuito al Recovery con progetti di investimenti per circa 27 miliardi di euro, concentrandosi in particolare su reti elettriche ed elettrificazione. Il Recovery Plan è un’occasione imperdibile per il futuro del Paese: il manager si è detto infatti fiducioso, consigliando tuttavia cautela visto l’impegno che si prospetta. L’AD di Enel si riferisce alla capacità di “mettere a terra” le risorse provenienti dall’Europa, circa 200 miliardi. Per far sì che tutte le potenzialità del Piano possano dispiegarsi, è necessaria una particolare attenzione alle professionalità da coinvolgere. Formazione, riqualificazione e competenze diventeranno dunque ancora più centrali: “Si tratta di impostare una politica di sviluppo professionale che coinvolga milioni di persone − ha dichiarato Francesco Starace − questo dà speranza, visto che gli italiani sono un popolo estremamente adattabile e in grado di fronteggiare al meglio situazioni del genere”.