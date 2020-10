EustachiORA / Fivi Wine Tour_Oltrepò Pavese

Tornano le degustazioni itineranti in Pta Venezia!

In concomitanza con la MilanoWineWeek2020 siete invitati - previa prenotazione e nel rispetto delle norme anti-covid - all'inizio della 3° edizione di EustachiOra 2020; quest’anno e tutto il 2021 sarà caratterizzato da un percorso enologico in tutta Italia, in cui scopriremo i vini dei Giovani Vignaioli Indipendenti FIVI.



Si parte con la Lombardia la regione dell’Oltrepò Pavese!



Vuoi incontrare i produttori e conoscere curiosità e storia dei loro vini?

PARTECIPA ALLA DEGUSTAZIONE ITINERANTE A NUMERO CHIUSO!

In un'unica sera, faremo il tour di tutti i locali del distretto e a ogni tappa degusteremo un calice di vino e ne scopriremo i segreti insieme al produttore!

Vi aspettiamo per il PRESS TOUR, 5 tappe dove potrete conoscere i produttori e degustare insieme le loro proposte!



1. PICCOLO BACCO DEI QUARONI@Polpetta D.O.C. - via eustachi,8

2. SAN MICHELE AI PIANONI@Bubu - via eustachi, 16

3. BUSCAGLIA@SaporiSolari - via stoppani 11

4. SAN MICHELE AI PIANONI@Cicchetto - via hayez 13

5. IL MOLINO DELLA ROVESCALA@Vineria - via stradella 4/a





FIVI_Il Vignaiolo Indipendente coltiva le sue vigne, vinifica la sua uva, imbottiglia il suo vino e cura personalmente la vendita dello stesso, sotto la propria responsabilità, con il suo nome e la sua etichetta.

Esercita la sua attività sotto forma di azienda agricola singola o associata e nell’esercizio del suo lavoro opera in conformità alle leggi italiane di settore (art. 2135 del CC e art. 32 del TUIR). Non acquista uva e/o vino con finalità commerciali.

La Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti conta oggi più di 1.300 soci e ha lo scopo di rappresentare la figura del Vignaiolo di fronte alle istituzioni. La FIVI dialoga con il MIPAAF a Roma e con il Parlamento Europeo a Bruxelles tramite la CEVI, Confederazione Europea dei Vignaioli Indipendenti in cui confluiscono le associazioni di vignaioli indipendenti di tutti i principali paesi europei produttori di vino. Partecipa alle politiche di sviluppo viticolo a scala locale, nazionale ed europea. Propone misure economiche e norme legislative nell’interesse dei Vignaioli Indipendenti.

“Renzo rappresenta l’anima vera della Langa, quella meno appariscente e più operosa – afferma Vittorio Adriano, vignaiolo in Piemonte e consigliere Fivi – che sa parlare di vino in maniera appassionata e al tempo stesso tecnica. La sua passione per il territorio ha contribuito in maniera significativa al riconoscimento delle Langhe come il 50° sito Unesco in Italia”.



PICCOLO BACCO DEI QUARONI La nostra azienda con un’ estensione di circa 13 ettari tutti a vigneto, si trova in Oltrepò Pavese, a Montù Beccaria, terra importante per la produzione di vini rossi e non solo.Ci proponiamo di offrire una gamma di vini che siano espressione del territorio, con una cura attenta alle tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale per avere prodotti non omologati, di buona qualità che siano in grado di dare “emozioni” perchè, come diceva il grande Luigi Veronelli, “il vino ci parla”.Ma poi ci interessa anche far conoscere direttamente ai consumatori dove il nostro vino viene prodotto, come viene prodotto e da chi per instaurare un rapporto di fiducia tra vignaiolo e consumatore.



SAN MICHELE AI PIANONI. SanMichele ai Pianoni è una boutique winery che si affaccia sull’appennino ligure-lombardo in Oltrepò Pavese e si distende su un pianoro a 400 mt slm, sulla linea del 45° parallelo. L’area è tra le più vocate per la coltivazione del Pinot Nero sia per la Struttura del terreno che per le caratteristiche del paesaggio e del clima. E’ qui che ci prendiamo cura delle nostre uve e produciamo i nostri vini. Il vigneto è il valore su cui ruota tutto il nostro lavoro, perché le viti sane e vigorose sono anche longeve e donano uve preziose e di alta qualità. Siamo vignaioli indipendenti FIVI, ci prendiamo cura di tutta la filiera, dalla vite ai grappoli d’uva fino alla vinificazione e alla messa in bottiglia con la nostra etichetta. Lavoriamo per offrire vini che esprimono il carattere unico del territorio e il nostro impegno per l’eccellenza.



VINI BUSCAGLIA. L’azienda Buscaglia ha in questi anni, con la collaborazione dell’Università di Milano, compiuto studi, analisi, ricerche ed esperimenti che hanno fornito risposte inequivocabili riguardo la potenzialità che i propri vigneti hanno per dar vita a rossi importanti, di buon corpo e di notevole longevità. Con la massima attenzione alla tradizione ma, senza stravolgimenti, l’azienda ha realizzato il sogno di affiancare il vitigno storico Bonarda, uve adatte a produrre vini ricchi di estratto e ben strutturati come Cabernet, Shirah e Pinot Nero. Selezionando per gli stessi, cloni diversificati adatti a produrre vini da invecchiamento e qualità.



IL MOLINO DI ROVESCALA. Una cantina che ha radici lontane: il Molino di Rovescala risale al Sedicesimo secolo e da allora non ha mai smesso di ospitare uve e vini del territorio. Sorge laddove si trovava un vecchio mulino (di qui il nome) e da tre generazioni la famiglia Passerini ne porta avanti la storia, unendo alla tradizione la costante ricerca per produrre vini di qualità, autentici e pregiati. I metodi sono quelli tradizionali: processi naturali, ridotto uso di additivi. L'Azienda è collocata in una zona particolarmente vocata per al produzione di uve, specialmente Croatina. Questa eccezionale vocazionalità è dovuta al perfetto connubio tra un microclima favorevole caratterizzato da una grande escursione termica e terreni freschi, ben esposti. Un contesto naturale ed equilibrato dal punto di vista ecologico, dove la collina alterna vigneti a campi, dando vita a un virtuoso modello di biodiversità.