Evento digitale Sodalitas - Call for Future - La Fabbrica ha presentato le scuole e i progetti vincitori del concorso “Together for Future”

Si è tenuto oggi mercoledì 29 settembre alle ore 10:00 l’evento digitale “Sodalitas Call for Future”, dedicato al movimento delle imprese impegnate in Italia a realizzare progetti per un futuro sostenibile.

Sono state presentate le 150 azioni d’impresa che attuano concretamente l’Agenda ONU 2030, che hanno risposto alla Call lanciata da Fondazione Sodalitas per far conoscere all’opinione pubblica, alle Istituzioni e soprattutto ai giovani il ruolo strategico delle imprese nello sviluppo sostenibile del Paese.



Le aziende e i loro progetti sono stati al centro dell’iniziativa/concorso «Together for future», destinato a tutte le classi del triennio della scuola secondaria di secondo grado d’Italia. Il dibattito è stato arricchito dal dialogo con i giovani delle scuole vincitrici su come attuare una prospettiva duratura di crescita e sviluppo.



Il concorso ha chiesto agli studenti di ispirarsi ai progetti aziendali e presentare un’azione concreta e innovativa da mettere in campo per un futuro sostenibile.

“Together for future” ha premiato le 4 scuole vincitrici con 1.000€ ciascuna, per un totale di 4.000 euro.

Le 4 scuole vincitrici sono:



#DIPENDOSOLODAME ISt. TECNICO TECNOLOGICO GALILEO FERRARIS, CAIRO MONTENOTTE (SV)

Docente coordinatore Gaetano Aliberti studenti Lorenzo e Marco

MESSAGE IN A BOTTLE LICEO ARTISTICO CARAVAGGIO, MILANO (MI)

Docente coordinatore Cristina Magnaghi studentessa Bianca

IL FUTURO DELLE COMPETENZE ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ENRICO FERMI, VIBO VALENTIA (VV) Docente coordinatore Antonella Meduri studenti Francesco e Francesco

UN’ISOLA CHE ANCORA ESISTE E RESISTE LICEO ARTISTICO FOISO FOIS, CAGLIARI (CA)

Docente coordinatore Laura Zanini



Sono intervenuti, tra gli altri, Angela Mencarelli, CEO La Fabbrica che ha presentato il progetto, Enrico Falck, Presidente Fondazione Sodalitas, Massimo Moriconi, AD Omnicom Pr Group Italy, Simona Torre, Segretario generale Fondazione Italiana Accenture, Giorgio Zampetti, Direttore generale Legambiente, ha moderato Diana Cavalcoli.



Sodalitas Call for Future è un’iniziativa di Fondazione Sodalitas realizzata in collaborazione con: La Fabbrica Gruppo leader nell’ideazione e nello sviluppo di percorsi di comunicazione educativa e formativa per le/i giovani, Omnicom PR Group, Fondazione Italiana Accenture, RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile), Contrasto, Legambiente, Walden Lab, IGPDecaux, QVC Italia.

E con il patrocinio di: Commissione Europea, Ministero dell'Ambiente, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Lombardia, Assolombarda, Ferpi e Pubblicità Progresso.





L'evento si è svolto in modalità online https://www.youtube.com/watch?v=wjJ4pzbrxw0





