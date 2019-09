Fino a venerdì 31 maggio 2019 gli abiti di NICOLETTA FASANI e gli accessori di ANNA LODI in un unico temporary shop di moda sostenibile

Fino a venerdì 31 maggio lo spazio di Via Marsala 4 a Milano ospita le collezioni estive delle due designer milanesi indipendenti NICOLETTA FASANI e ANNA LODI.

Aperto al pubblico tutti i giorni, con orario continuato 10.00 – 19.30, il temporary shop è pensato come una moderna bottega per raccontare una storia di collaborazione artigianale al femminile, combinando gli abiti sostenibili di NICOLETTA FASANI con i bijoux firmati da ANNA LODI, tutti pezzi unici fatti a mano.



Le creazioni di Nicoletta Fasani sono caratterizzate da un’attenzione particolare ai filati naturali come lino, canapa e ortica, valorizzate da tagli di ampia portabilità, con maniche a kimono e scolli stondati. Nella collezione estiva tornano le confortevoli maglie basic in 100% lino, senza elastame all’interno (plastic free) in variante rigata (verde, rossa, blu) e tinta unita (bianca, blu, grigia); le maglie in seta geometrica (seta proveniente da Como) nelle tonalità living coral o giallo verde e gli abiti trasformabili come il triniki (top, vestito o gonna) o il biniki (t-shirt con collo ad anello o con cappuccio). Nicoletta Fasani aderisce anche al circuito sharing MI, piattaforma del Comune di Milano che premia le azioni eco-sostenibili che riducono l’impatto ambientale nella città. La fashion designer progetta interamente in house, nel suo laboratorio milanese, e affida la produzione a piccole manifatture locali italiane e lombarde in particolare.

I bijoux di Anna Lodi regalano un tocco inconfondibile ad ogni outfit con motivi artistici, grafiche, favole e illustrazioni riprodotti su bracciali, collane, spille, monili, dove materiali preziosi come perle e pietre dure si alternano a materiali insoliti tra cui resine, bottoni, papier-collè e rocchetti. Molteplici le ispirazioni della collezione estiva: dalle geometrie che si rifanno alla decorazione tessile della tecnica “Ikat”, all’arte del “Kingyo”, il pesce rosso simbolo di prosperità e fortuna; dai cubi “Summer 3D” allo stile più fresco e giocoso di “HappyGo lucky”.

Tutti i martedì del mese di maggio ai clienti del temporary shop è riservato uno sconto del 10% sugli abiti di Nicoletta Fasani previa prenotazione via mail all’indirizzo: info@nicolettafasani.com o iscrivendosi su doodle: https://doodle.com/poll/dyyi6n4kmvfqgmse.



NICOLETTA FASANI è una designer indipendente che progetta abbigliamento eco sostenibile per donna.

Il suo tratto distintivo è la creazione di abiti trasformabili e componibili che possono essere indossati in più modi diversi. Un design essenziale, basato su forme geometriche semplici reinterpretate in modo originale, per una vestibilità chic ma anche quotidiana. Gli abiti di Nicoletta Fasani si collocano a metà strada tra l'industria e l'artigianato. La progettazione avviene interamente in-house e la produzione è realizzata da piccole manifatture locali italiane. Grande attenzione viene data ai materiali utilizzati che sono di volta in volta biologici (canapa, cotone biologico, fibra di bamboo), del territorio (setificio di Como), oppure tessuti fine pezza (per dare una seconda vita ai materiali). La collezione invernale è composta da una capsule in lana realizzata da un piccolo maglificio a conduzione familiare in Basilicata. Un punto di incontro tra etica ed estetica.



ANNA LODI è il marchio indipendente della designer milanese di bijoux e accessori moda sartoriali Anna Lodi che, dopo una formazione e uno stage sartoriale presso il Teatro alla Scala di Milano, si è proposta dal 2005 come designer di gioielli e di accessori moda per donna. Anna ha consolidato la sua posizione nel mondo del bijoux con una duplice linea di prodotto: quella orientata allo sviluppo tematico del gioiello attraverso grafiche e disegni da lei ideati o rielaborati e una linea contemporanea che utilizza cristalli acrilici e resine di ultima generazione dove l’aspetto coinvolgente è creato da geometria e colore.