Grande ritorno per mcTER Milano 2021

A settembre 1.020 visitatori per la nuova modalità ibrida Cogenerazione, Idrogeno, Bioenergia e Smart Efficiency

Si è chiusa con un grande successo la nuova edizione in formato ibrido di mcTER, evento leader in Italia per i professionisti del mondo della cogenerazione, dell’energia e dell'efficienza energetica svoltosi a Milano lo scorso 21 settembre.



Come di consueto a mcTER si sono dati appuntamento i maggiori player, gli esperti e le associazioni del settore: oltre 1.020 sono risultati gli operatori qualificati che hanno partecipato alla giornata nelle differenti modalità – in presenza e in streaming – e hanno potuto entrare in contatto con le aziende più importanti del settore, per conoscere le novità, le migliori tecnologie e applicazioni nel campo della cogenerazione, dell’efficienza energetica, dell’accumulo e stoccaggio dell’energia, del bio-gas, del biometano, fino al bioGNL e alle novità dell’idrogeno.



La mostra convegno, che tornava a svolgersi in presenza dopo gli appuntamenti online e in pratica inaugurava in Italia gli eventi del post-pandemia, si è riconfermata anche in questa modalità come punto d’incontro privilegiato per aziende e operatori qualificati che desiderano incontrarsi, aggiornarsi grazie ai tanti momenti formativi, trovare nuovi spunti e fare business insieme.



L’appuntamento di settembre è stato caratterizzato da ben quattro sessioni plenarie dedicate alle tematiche cardine della giornata, quali Cogenerazione, Idrogeno, Bioenergia e Smart Efficiency.

Le sessioni si sono svolte in contemporanea in quattro sale durante l’evento e sono state trasmesse in streaming (allo stesso modo dei tanti workshop tecnico-applicativi pomeridiani) per coinvolgere nello stesso tempo operatori in presenza e da remoto. Ricordiamo i Platinum Sponsor dell’evento: AB Energy, Alperia Bartucci, Centrica Business Solutions, Danfoss, Ecospray Technologies, Edison, Glock, H2 Energy, Intergen, MTM, Piller, Pollution, Techem, Tonissi Power, Roll Royce, Wärtsilä, Xebec Europe.



L’appuntamento è risultato momento di vero confronto sin dal mattino, a cominciare dalla sessione curata da FAST “Lo sviluppo della Cogenerazione in Italia” e condotta da Luigi Mazzocchi (RSE); dopo aver fatto il punto sulle novità in ambito legislativo, normativo e tecnologico, anche in ambito CAR e teleriscaldamento, sono stati introdotti aggiornamenti sulla diffusione della cogenerazione in Italia e sulla sua importanza in termini di efficientamento, focalizzando poi gli approfondimenti della seconda parte della mattinata su case history applicative dall’esperienza diretta dei principali produttori. Nel corso del convegno sono intervenuti RSE, GSE, Politecnico di Milano, FIRE, Alperia Bartucci, Wärtsilä, Glock, Piller, Cefla, Centrica Business Solutions, Intergen, Tonissi Power, Rolls Royce.



Tra i moltissimi temi sotto i riflettori durante l’evento non poteva mancare una sessione dedicata agli “Scenari per l’Idrogeno in Italia: sostenibilità, stato dell’arte e futuro (prossimo)”, convegno organizzato in collaborazione con ATI Associazione Termotecnica Italiana, ATI Lombardia, che grazie all’intervento dei rappresentanti delle maggiori istituzioni, enti, aziende, consulenti, produttori di tecnologie, ha esaminato lo stato dell’arte, della ricerca, delle prospettive e delle possibilità anche a breve, nell’immediato e a tre / cinque anni, delle soluzioni legate all’utilizzo dell’idrogeno.

Nel corso della sessione sono intervenuti ATI Lombardia, Enea, H2Energy, ICI Caldaie, Danfoss, Università di Modena e Reggio Emilia, Xebec Europe, Precision Fluid Controls.



Di grande interesse per gli operatori anche la sessione organizzata da FAST e dedicata alle “nuove frontiere di Biometano e Bionergie tra sostenibilità e risparmio energetico”, in cui anche attraverso interessanti casi applicativi è stato fatto il punto sulle soluzioni innovative in ambito biometano e biocombustibili, dalla produzione all’analisi delle problematiche dell’immissione in rete. Tra i partecipanti ricordiamo CTI, CIB, Federmetano, Assogasmetano, Snam, Utilitalia, AB Energy, Tonissi Power, Pollution, Ecospray Technologies, Mepe.



A mcTER si è parlato naturalmente anche di efficienza energetica e delle soluzioni innovative di efficientamento, un tema che rappresenta una delle più importanti leve nel processo di transizione energetica, anche considerando come efficienza e decarbonizzazione procedano congiuntamente.

Il convegno, organizzato in collaborazione con il CTI, ha preso in esame il tema della “Transizione energetica: Fit for 55, spunti e opportunità”, portando trend, approfondimenti normativi e casi pratici grazie all’esperienza diretta di associazioni e aziende.

Tra gli interventi ricordiamo quelli dello stesso CTI, FIRE, Assolombarda, AIEL, Aicarr, AIRU, Edison, MTM, Techem, CEI.



Il ritorno sulle scene di mcTER si è concretizzato in una giornata di “normalità” (molto apprezzata anche per questo dagli operatori e dalle aziende) e ha visto un’affluenza e partecipazione impressionanti, in un evento come sempre ricco di aggiornamenti e approfondimenti che si è confermato anche nella nuova modalità ibrida il riferimento per tutti i professionisti impegnati nel settore del mondo dell’energia.



Il prossimo appuntamento, sempre a partecipazione gratuita, è per il 27 ottobre a Verona con una nuova edizione mcTER incentrata sempre sulle tematiche cogenerative, e per il 28 ottobre, sempre a Veronafiere, con gli appuntamenti mcTER dedicati alle soluzioni di efficienza energetica per l’industria alimentare.