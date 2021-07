Il mondo aclista torna a riunirsi nella Festa Provinciale di Ponticino

Il mondo aclista aretino si riunisce nel tradizionale appuntamento estivo della Festa Provinciale. L’evento, giunto alla dodicesima edizione, è in programma venerdì 9 e sabato 10 luglio a Ponticino e tornerà nuovamente ad essere organizzato dopo un anno di sospensione a causa dell’emergenza sanitaria come un’occasione di ripartenza che coinvolgerà gli associati dei quaranta circoli di tutta la provincia. Il calendario di appuntamenti, promosso dalle Acli di Arezzo in collaborazione con il circolo di Ponticino, si aprirà alle 21.15 del venerdì con il dibattito dal tema “Le ricadute sui territori dei finanziamenti del Recovery Fund Europeo - Next Generation EU” che avrà come relatori esponenti della politica nazionale ed europea.

Il mondo aclista aretino si riunisce nel tradizionale appuntamento estivo della Festa Provinciale. L’evento, giunto alla dodicesima edizione, è in programma venerdì 9 e sabato 10 luglio a Ponticino e tornerà nuovamente ad essere organizzato dopo un anno di sospensione a causa dell’emergenza sanitaria come un’occasione di ripartenza che coinvolgerà gli associati dei quaranta circoli di tutta la provincia. Il calendario di appuntamenti, promosso dalle Acli di Arezzo in collaborazione con il circolo di Ponticino, si svolgerà in piazza don Alcide Lazzeri nel rispetto delle misure previste per la prevenzione del contagio da Covid19.



Il cuore della Festa Provinciale sarà alle 21.15 del venerdì il dibattito dal tema “Le ricadute sui territori dei finanziamenti del Recovery Fund Europeo - Next Generation EU” che avrà come relatori esponenti di diverse forze politiche: l’eurodeputata Simona Bonafè del Pd, Tiziana Nisini della Lega (sottosegretario di stato per il lavoro e le politiche sociali), i deputati Erika Mazzetti di Forza Italia e Stefano Mugnai di Coraggio Italia, e il senatore Patrizio Giacomo La Pietra di Fratelli d’Italia. L’incontro, moderato dal giornalista Luigi Alberti, tratterà i piani comunitari per la ripresa volti a trasformare le economie e a creare nuove opportunità lavorative per una ripartenza post-Covid, con l’obiettivo di capire come queste risorse potranno essere investite e utilizzate a livello locale e per arrivare a strutturare proposte utili per uno sviluppo dei territori.



L’evento proseguirà poi il sabato con alcuni appuntamenti rivolti all’universo aclista tra cui la Santa Messa celebrata alle 18.00 dall’accompagnatore spirituale don Aldo Celli e la novità delle premiazioni dei soci e dei presidenti di circolo più longevi delle 19.45 che sarà un momento per valorizzare la loro attività e il loro impegno al servizio dei bisogni dei territori e delle comunità. Gli aclisti premiati saranno gli ex presidenti provinciali Romolo Bianchini e Luciano Vanni, ed Emanuele Bani, Ubaldo Bidini, Dino Brogi, Angiolo Chini e Giuseppe Paoli che da decenni sono impegnati a livello locale. Entrambe le serate della Festa Provinciale, inoltre, si apriranno con la possibilità di cenare su prenotazione, mentre la conclusione prevede alla 21.00 un momento di intrattenimento musicale con la cantante Gabriella Scapecchi. «La Festa Provinciale delle Acli - ricordano Luigi Scatizzi e Roberto Poponcini, rispettivamente presidente provinciale e presidente del circolo di Ponticino, - è da sempre un momento aggregativo caratterizzato da cinque giornate di eventi e da un ricco calendario tra politica, sport, musica, enogastronomia e solidarietà. Questa dodicesima edizione si presenta con una durata limitata e con un programma ristretto per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme, ma rappresenta un momento di vera ripartenza per l’universo aclista che può nuovamente ritrovarsi e tornare a vivere importanti occasioni di confronto garantite dalla presenza di importanti ospiti della politica nazionale ed europea».