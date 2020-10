Incontro di Presentazione A.M.I.R.A. Napoli Campania con il fiduciario Dario Duro

Presso Grand Hotel La Medusa (Castellammare di Stabia)

Il giorno mercoledì 14 Ottobre dalle ore 14:00 alle ore 18:30 nel Grand Hotel La Medusa di Castellammare di Stabia avrà luogo la Presentazione della sezione A.M.I.R.A. Napoli Campania che incontra i Monti Lattari, Castellammare di Stabia e la Penisola Sorrentina . Il salone sarà dedicato esclusivamente all’ hotellerie.



Parteciperanno all’evento:



Istituzioni Locali, tutto il Direttivo A.M.I.R.A. Napoli Campania, eccellenze agroalimentari e gastronomiche e aziende varie. Il convegno, dal titolo “Amira Day” sarà moderato dal giornalista il dott. Giuseppe De Girolamo. Questa manifestazione, curata dall’ A.M.I.R.A, (Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi) sarà introdotta da una relazione di Dario Duro fiduciario della sezione Napoli-Campania.



Programma :



-Presentazione del Grand Hotel La Medusa e ringraziamenti;

-Intervento delle autorità;

-Ringraziamento alle aziende che hanno partecipato a tale evento;

-Presentazione del referente territoriale A.M.I.R.A. Napoli Campania per i Monti Lattari, Castellammare Di Stabia e Penisola Sorrentina, maitres Giovanni Sansone;

-Relazione inerente all’ Assemblea Straordinaria svoltasi a Roma il giorno 6 Ottobre;

-Relazione per il Congresso Internazionale che si terrà a Grado dal giorno 8 Novembre al 12 Novembre;

-Rinnovo Cariche Nazionali con riunione di approfondimento che si svolgerà entro la fine di Ottobre in sede da definire;

-Intervento delle Amirine (quote rosa)

-Intervento della Sig. Stefania Starace della You & London per eventuali corsi speciali e specifici di lingua Inglese;

Ufficio stampa A.M.I R.A. dottor Giuseppe De Girolamo;

-Piattaforma web a cura di Daniela Del Prete;



Il meeting si concluderà con una degustazione prodotti tipici locali

Saluti finali e chiusura dei lavori.