Solo WiCom è l’azienda organizzatrice della kermesse

Viste le numerose segnalazioni, è nostro dovere chiarire che l’International Fashion Expo è organizzato solo ed esclusivamente dalla WiCom di Gian Giacomo William Faillace che non si avvale di altre aziende o presunte tali nell’ambito dell’organizzazione.

WiCom ha uno staff molto ristretto di cui fa parte la Dott.sa Alexia Brancato.

Inoltre le uniche partnership riconosciute sono: l’agenzia DSML di Daniele Salvadore e Marta Losapio,ABCDesign99 di Stefano Piavani, InternationalBlog di Giulio Strocchi, oltre ai numerosi media partner, tra questi, Metro TV, Ozerokomo, Miraflores Press, Spazio Demo Magazine, Modern News, Lombardia TV.

Pertanto, si invitano i designers, i buyer, giornalisti e tutte le altre figure professionali che operano nel settore, a diffidare di chiunque si presenti in qualità di organizzatore dell’International Fashion Expo o di collaborare nell’organizzazione che non risulti nell’elenco riportato.