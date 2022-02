Lavoro e competenze: binomio vincente

Tutto pronto per il webinar Time Vision sul Piano Nazionale Nuove Competenze | A confrontarsi, i principali attori della misura che dovranno declinare territorialmente le misure dedicate alla formazione delle competenze

Si chiama Piano Nazionale Nuove Competenze la nuova cornice per il rafforzamento della formazione professionale e per l’individuazione dei livelli essenziali di qualità per le attività di upskilling e reskilling che devono essere in linea con le richieste dell’Europa.



Sono tre i programmi guida su cui si costruisce il Piano Nazionale Nuove Competenze:

il sistema duale per i giovani tra i 15 e i 25 anni

il programma GOL, ossia la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori

e, ovviamente, il rinnovo del Fondo Nuove Competenze

Ciascuna delle tre misure si rivolge ad un pubblico ben distinto: il sistema duale, ad esempio, è prettamente rivolto ai giovani e giovanissimi che, accanto alla necessaria formazione anche scolastica, affiancano l’esperienza lavorativa concreta nei contesti aziendali. Con l’obiettivo di ridurre il divario esistente tra mondo della scuola e quello del lavoro.

Il programma GOL, invece, unisce le esigenze della formazione delle competenze delle persone alle necessarie politiche attive del lavoro per la loro ricollocazione, dopo, ad esempio, un periodo di disoccupazione.

Forte dei risultati numerici della prima annualità, nel piano Nuove Competenze c’è spazio anche per il rinnovo del Fondo Nuove Competenze. Il valore monetario complessivo messo dall’Europa è di 1,5 miliardi di euro: in parte serviranno alle aziende che non hanno avuto accesso alla misura nonostante abbiano fatto domanda, e in parte andranno alle nuove aziende.

Piano Nazionale Nuove Competenze: il webinar Time Vision

Di questo si parlerà nel webinar “Il piano nazionale nuove competenze. Il disegno italiano delle politiche attive del lavoro alla luce del PNRR” in programma giovedì 3 febbraio 2022 a partire dalle ore 15:30.



In diretta streaming, su piattaforma telematica, il webinar organizzato da Time Vision e rivolto ai professionisti e alle aziende interessate alla misura, varrà 1 credito formativo professionale per i consulenti del lavoro.



A discutere della misura i principali attori delle politiche attive e della formazione. Dopo i saluti introduttivi di Andrea Ricciardiello, direttore Time Vision, approfondiranno la tematica:



Michele Raccuglia, responsabile Anpal Servizi per Campania e Calabria

Antonio Marchiello, assessore alle attività produttive, lavoro, demanio e patrimonio | Regione Campania

Sebastiano Leo, assessore Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale | Regione Puglia

Annamaria Trovò, vicepresidente Fondimpresa

Vito Andriani, consulente del lavoro

Pietro Amato, Sales Manager Campania Time Vision.





Per partecipare all’evento clicca qui:



https://www.timevision.it/eventi/webinar_piano_nazionale_nuove_competenze/