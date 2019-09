Milano partecipa al World Wide Wander 2019 di Street Wisdom

Il 21 settembre 2019 World Wide Wander è a Milano. È la prima volta che l’Italia partecipa all’evento internazionale organizzato dall’associazione globale no profit Street Wisdom in collaborazione con Psicologies Magazine. Viviamo sempre più in fretta. Dal 20 al 22 settembre 2019 invitiamo il mondo a premere il pulsante di pausa, scendere nelle strade per trovare risposte e chiarezza partecipando a uno degli eventi gratuiti del World Wide Wander 2019.

Il World Wide Wander è un raduno annuale per celebrare Street Wisdom, un'impresa sociale con la missione di portare ispirazione in ogni strada della terra.

Street Wisdom ti porta letteralmente fuori dagli schemi. Abbracciando il potere terapeutico di vagare: rallentare, connettersi con ciò che ti circonda (ed è dentro di te), ti porta a sentirti più chiaro, più ispirato, meno isolato e meno stressato.

Il suo cuore è un “Walkshop” gratuito e coinvolgente - in parte camminata / in parte workshop - che consente di vivere l'ambiente urbano in un modo nuovo. Lo chiamiamo "problem solving basato sul camminare" - un mix di psicologia, consapevolezza e scienza cognitiva.

In tutto il mondo ci sono eventi gratuiti di Walkshop ogni settimana, ma una volta all'anno invitiamo tutti quelli che conosciamo (e migliaia di persone che non conosciamo ancora) a girare insieme per le strade nei Walkshop Street Wisdom in tutto il mondo. Quindi, che tu sia a Shanghai o San Francisco, Brixton o Brisbane, sei caldamente invitato a partecipare.

Se stai cercando risposte o indicazioni nella vita, nel lavoro, in ogni ambito e oltre. Allora Street Wisdom fa per te.

L'anno scorso abbiamo organizzato 50 eventi in 20 paesi. Nel 2019, prevediamo di raddoppiare il numero.

Street Wisdom è stata fondata dall'autore di best seller, relatore e innovatore aziendale, David Pearl, ed è diventato un fenomeno globale che porta nella vita delle persone risultati che cambiano la vita.

Spiega Pearl. “Il mondo sembra instabile e incerto. Le persone si sentono private del diritto dai politici e si stanno dividendo sempre di più. Stiamo perdendo il nostro senso di sé, del luogo e della comunità. Street Wisdom è una semplice soluzione di benessere per aiutare le persone a diventare più aperte e avere una mentalità aperta per trovare la meraviglia nel quotidiano. Ogni giorno. ”



Come funziona Street Wisdom



È un processo di 3 ore formata da tre diverse fasi:

Sintonizzati - il facilitatore ti guida attraverso una serie di esercizi per sintonizzare i tuoi sensi con l'ambiente.

Domandati - pensi a una domanda e poi cerchi le risposte girando per le strade stimolato da una nuova consapevolezza aumentata dalla sintonizzazione.

Condividi - il gruppo si riunisce in un luogo predeterminato come un caffè per discutere di apprendimenti, scoperte e come andranno avanti.

Al termine del Walkshop, le persone hanno in mano una tecnica che possono usare ovunque e in qualsiasi momento per attivare la consapevolezza e connettersi con la saggezza che c'è intorno. Una tecnica semplice, ma di grande impatto.

Il nostro esclusivo processo trifase è stato sviluppato, testato e validato in migliaia di Walkshop in tutto il mondo.



Chi ha partecipato ha detto



"Street Wisdom è stato come alzare il volume ai miei occhi" Liz, Londra

'C'è così tanta abbondanza di stimoli e persone impegnate a combattere, molti dei quali passano inosservati. Ma è lì. 'Lucy, New York

'La sessione è stata davvero stimolante. Trovo difficile rallentare, ma questo ... Questo mi apre una realtà nuova, o effettivamente esistente ma invisibile ... " Niels, Amsterdam



Unisciti al World Wide Wander Insta @ street.wisdom FB @ StreetWisdom1