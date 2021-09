Nozze d'Autore 2021 torna la fiera sposi a Villa Borromeo di Cassano d'Adda

Domenica 7 novembre 2021 torna per la 9a edizione la fiera per gli sposi a Villa Borromeo di Cassano d'Adda con circa 50 espositori - Moda sposa 2022 e tutto per il matrimonio - Ingresso gratuito

Hanno ripreso i matrimoni e torna anche la fiera degli sposi "Nozze d'Autore a Villa Borromeo" di Cassano d'Adda, la cui 9a edizione si svolgerà domenica 7 novembre 2021, dalle 10:00 alle 18:30 a ingresso gratuito, con le collezioni moda sposa 2022 e le ultime tendenze wedding.



La manifestazione dedicata al matrimonio - ormai immancabile a Cassano d'Adda e di grande richiamo nell'area di Milano est e Bergamo - si è via via sempre di più contraddistinta, fra le fiere sposi in Lombardia, sia per l'eleganza e la magica atmosfera che una cornice d'eccezione come la celebre Villa Borromeo sa sempre regalare, come anche per la qualità, la raffinatezza e l'accessibilità delle proposte dei circa 50 espositori selezionati presenti ogni anno, sempre attenti alla personalizzazione del servizio e all'eccellenza artigianale dei loro prodotti e delle loro creazioni.



Presente servizio bar, parcheggio gratuito. Preregistrandosi sul sito di Sposimmagine si avrà diritto a speciali omaggi e sconti fiera.