Oltre 280.000 mila foto di onde e surfisti che le domano sull’hub fotografico SEEYOUSURF, che si prepara a diventare una piattaforma MULTISPORT

Il 20 giugno è stata la Giornata Internazionale del surf, la community Seeyousurf, piattaforma nata in Italia che fa incontrare surfisti e fotografi di tutto il mondo, festeggia il traguardo di oltre 280.000 e si allarga al multisport.

Il 20 giugno è la Giornata Internazionale del surf, appuntamento nato nel 2005 per celebrare questo sport e che riunisce idealmente migliaia di surfer in tutto il mondo. Quest’anno la giornata assume un valore particolare perché proprio quest’anno il surf debutta come sport olimpico ai giochi di Tokyo 2020. Per immergersi completamente in quello che più che uno sport è un vero stile di vita, la community Seeyousurf, piattaforma nata in Italia che fa incontrare surfisti e fotografi di tutto il mondo, festeggia il traguardo di oltre 280.000 fotografie caricate su quello che è diventato un vero e proprio hub fotografico dove i fotografi possono caricare album fotografici e i surfisti possono facilmente sfogliarli e acquistare il proprio scatto perfetto cercando per spot e data della surfata. Seeyousurf è diventata una vera e propria banca immagini di surf fruibile da tutti e con budget accessibilissimo (da 5 a 50 euro il costo di una foto) con fotografie spettacolari di onde da tutto il mondo. Una vera immersione nel mondo del surf!

Seeyousurf è un progetto innovativo, una piattaforma unica, una start up tutta italiana alimentata dalla passione sportiva di quattro amici surfer e dal desiderio di fissare ricordi, onde, surfate memorabili. Gherardo Marchelli, si occupa di editoria, Alessio Murroni è un esperto di telecomunicazioni, il fratello Andrea lavora in una multinazionale della consulenza aziendale, Nicola Lampugnani è un affermato pubblicitario.

“La community è cresciuta molto – afferma Gherardo Marchelli – ogni mese i 150 fotografi registrati caricano tra i 20 e i 40 album fotografici, abbiamo venduto quasi 5500 fotografie, oltre 8800 utenti sono registrati al sito, centinaia gli spot fotografati in tutti e 5 i continenti e geolocalizzati sul sito, SeeYouSurf è a tutti gli effetti il primo hub italiano di scambio fotografico che ha reso possibile un match continuo, sicuro e funzionale tra utenti e fotografi. E ora siamo pronti a fare un ulteriore passo avanti e ad ingrandirci”.

È imminente il lancio della piattaforma multisport che sempre su www.seeyousurf.com ospiterà scatti fotografici di altri sport “estremi” ed adrenalinici sia di acqua che di terra, come kite surf, snowboard, downhill. “Lo spazio e l’amore per lo sport outdoor sono potenzialmente infiniti – continua Gherardo – vogliamo dare spazio a nuove bellissime foto, a nuovi fotografi che potranno trovare in Seeyousurf un luogo virtuale sicuro e strutturato in cui connettersi con gli utenti presenti in una location sportiva. Creare community intorno a nuovi sport emergenti è un’attività attrattiva anche da un punto di vista turistico ed economico per molti comprensori, destinazioni turistiche e fotografi locali”.



