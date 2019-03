Parte da Corinaldo la quinta edizione del Grand prix regionale di burraco dell’U.S. Acli

Appuntamento a Corinaldo domenica 24 marzo

CORINALDO – Parte da Corinaldo la quinta edizione del Gran prix regionale di burraco dell’U.S. Acli.



Si tratta di una manifestazione divenuta ormai un classico nel panorama degli appuntamenti regionali di tornei riservati ad un gioco che sta coinvolgendo sempre più persone.



Nel corso del 2018, ad esempio, alla manifestazione hanno partecipato circa 400 persone provenienti da Marche, Abruzzo ed Umbria.



L’appuntamento di Corinaldo si giocherà domenica 24 marzo presso il Circolo Acli in viale degli eroi 27 con l’accreditamento delle coppie che prenderà il via alle 15,30 ed il torneo fissato per le ore 16.



La competizione si svolgerà con la formula delle 4 partite: 3 mitchell e una danese per 4 smazzate.



Su prenotazione i giocatori potranno pranzare insieme alle ore 12,30 presso il ristorante “Ai 9 tarocchi” di Corinaldo (menù ad euro 15 comprensivo di lasagne al ragù, capocollo in porchetta, contorni, acqua, vino, bevande e caffè).



E’ aperta dunque la competizione per decidere chi iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione che attualmente comprende: Massimiliano Mosca (2015 e 2016), Bruna Pierpaoli (2017)



Anna Maria Girlanda ed Antonio Trotta (2018).



Per le iscrizioni alla manifestazione e per eventuali informazioni ci si può rivolgere ai referenti di gara Valerio (327-1376882), Giorgio (3388042856) e Massimiliano (3889028364).