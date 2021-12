Poggiotondo alla Leopolda 2021

Poggiotondo per l'AIS è una delle cantine più prestigiose della Toscana

POGGIOTONDO in arrivo alla stazione Leopolda

sabato 4 & domenica 5 dicembre 2021





PER L’AIS POGGIOTONDO

E’ UNA DELLE CANTINE PIU’ PRESTIGIOSE DELLA TOSCANA





In degustazione Le Rancole, Poggiotondo, C 66 & Colleffresco





Dopo un anno di stop forzato, sabato 4 & domenica 5 dicembre dalle 11 alle 19 è in arrivo ai binari della stazione Leopolda di Firenze [via Fratelli Rosselli 5], L’ECCELLENZA DI TOSCANA 2021, la manifestazione curata dall’AIS e dedicata alle aziende più prestigiose della Toscana e alle loro 1.000 etichette.



Al binario 99 sosterà POGGIOTONDO, l’azienda di Subbiano in Casentino condotta da Lorenzo Massart, che metterà in campo tutte le sue etichette: l’IGT POGGIOTONDO 2014 [sangiovese & canaiolo solo in vasche di cemento] appena giunto sui binari, il Chianti LE RANCOLE 2013 [sangiovese & canaiolo con un leggero passaggio in legno] che proprio qui farà il suo debutto, l’IGT C 66 2013 [sangiovese & merlot] il vino della moglie di Massart, Cinzia Chiarion, che lei stessa definisce il vino di una donna per le donne & il Vinsanto COLLEFRESCO, nella versione 2009 appena arrivata in stazione [malvasia & trebbiano].



Al binario 1 nel fine settimana sarà in distribuzione l’ultima edizione di Vitae, la guida edita dall’AIS sulle cantine e sui vini migliori d’Italia Nell’edizione 2021 Vitae, a proposito di POGGIOTONDO, scriveva testualmente "… è una piccola realtà ... dotata di carattere e personalità ... nel rispetto della tradizione. Produce un affascinante Vinsanto, il Collefresco, che riesce ad ammaliare anno dopo anno a conferma dell’impegno e della passione con cui sono svolte tutte le lavorazioni: un vino di grande caratura che sorprende a ogni assaggio; arriva a sfiorare l’eccellenza, suscitando emozioni".



Quest’anno L’ECCELLENZA DI TOSCANA festeggia il suo 20° compleanno con un ricco programma che prevede oltre alle degustazioni ai banchi delle aziende selezionate, masterclass su vini di altre regioni nonché sui vini spagnoli e rumeni ospiti speciali alla Leopolda.



Firenze, 2 dicembre 2021