Premiazione Vincitori The WineHunter AWARD PLATINUM 2020

Giovedì 29 ottobre 2020 - ore 11.00 Online sulla piattaforma WineHunter Hub

Il patron di Merano WineFestival The WineHunter Helmuth Köcher premia i vincitori di The WineHunter Award PLATINUM nelle categorie Wine e Food Spirits Beer

presenta Maurizio Di Maggio, speaker di Radio Monte Carlo



Per partecipare all’evento registrati alla piattaforma WineHunter Hub



Una volta effettuata, la registrazione ti permetterà di seguire l’intero programma digitale della 29° edizione di Merano WineFestival dal 6 al 10 novembre 2020.



The WineHunter Award PLATINUM, massimo riconoscimento conferito da The WineHunter, rappresenta il raggiungimento dell’eccellenza e dell’unicità nel panorama enogastronomico. Non è un punto di arrivo ma bensì un punto di partenza per conquistare i palati e i desideri di tutto il mondo.