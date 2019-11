Dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative nell’ambito dei servizi al cittadino

Roma, 18 novembre 2019



#RECITIZEN2019 STARTUP COMPETITION



GEOsmartcampus - in collaborazione con l’Associazione 3enta4aranta, Esri Italia SpA, Innovability srl e Cyberpolis ed importanti Partner del mondo dell’innovazione - lancia ReCitizen, la prima Startup Competition dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative nell’ambito dei servizi al cittadino, con una giuria composta direttamente dai Comuni e volta a coinvolgere tutte le municipalità italiane.

COMPETITION

I Team Innovatori dovranno proporre soluzioni innovative al fine di migliorare l'azione amministrativa, di ascoltare il pubblico e rispondere alle sue esigenze facilitandone ed aumentandone la partecipazione attiva.

I Premi andranno alle migliori proposte collegate all’offerta di soluzioni innovative basate sull’uso di tecnologie integrate con i Sistemi di Informazione Territoriale (GIS).

Key words: GIS, Multicanalità, Digital Geography, Intelligenza Artificiale, Internet of Things, Big Data, IoT, AI, Blockchain, AR/VR e delle reti 5G



PREMI – in aggiornamento

• Lazio Innova: premio dedicato alla selezione di progetti innovativi con sede nel Lazio (startup costituite con sede operativa nel Lazio o costituende che intendano avviare una propria sede operativa nel Lazio) per la migliore proposta di business model finalizzata a migliorare l'azione amministrativa di ascoltare il pubblico e rispondere alle sue esigenze aumentandone la sua partecipazione e che si basino sull’uso di tecnologie di derivazione satellitare (telecomunicazioni satellitari, navigazione satellitare e osservazione della Terra). La soluzione proposta riceverà un voucher per uno studio di fattibilità e validazione del business model previsto presso lo Spazio Attivo di Roma Tecnopolo finalizzato alla sottomissione della propria candidatura al programma di incubazione ESA BIC Lazio e fund rasing per lo startup.

• COMONEXT: un tutoraggio di tre mesi da svolgersi qui all’Innovation Hub (o in modalità virtuale se il premiato è lontano) il cui valore è di 10.000 euro. Il valore sarà erogato in servizi di consulenza per lo sviluppo dell’azienda e verterà principalmente sulle tematiche del project financing, del networking nell’ecosistema ComoNExT, nel marketing e comunicazione.

• GEOSMARTCAMPUS: Accesso al programma di accelerazione basato su Digital Geography (Esri Platform) e incubazione per un valore di 12.000 euro.

• FONDAZIONE QUADRANS: premierà con 2000 Quadrans Token tutti i partecipanti che svilupperanno soluzioni su blockchain o idee da valorizzare in blockchain. Il vincitore del miglior progetto in ambito blockchain sarà premiato con 10.000 Quadrans Token che potrà utilizzare sulla piattaforma Quadrans, basata su una blockchain open source, pubblica e decentralizzata. Il secondo miglior progetto sarà premiato con 7.000 Quadrans Token, mentre al terzo classificato saranno offerti 5.000 Quadrans Token.

• LINK CAMPUS UNIVERSITY: Accesso percorso di incubazione.

• MURATE IDEA PARK: accesso al programma di accelerazione.



LA FINALE

La finale e la premiazione si terranno a Marzo 2019 presso la Milano Digital Week, prestigioso evento nazionale concepito per la diffusione della cultura dell’Open Innovation.

L’evento vedrà le startup finaliste presentare i loro progetti innovativi durante la pitch session dedicata, ad un pubblico di professionisti e talenti provenienti dalle realtà italiane e straniere e ad una Giuria composta da importanti Partner dal mondo dell’Innovazione e dai rappresentanti dei Comuni italiani che stanno aderendo all’iniziativa.

Anche grazie agli speech condotti dalle expertise ospiti che interverranno sulle tecnologie-trend del momento e sulle attuali necessità di rinnovamento del sistema di informazione al cittadino da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la Finale sarà un’occasione preziosa di networking, approfondimento e scambio di conoscenze sulle maggiori avanguardie tecnologiche che stanno trasformando il mondo delle smart PA.



A CHI E’ RIVOLTA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE CANDIDATURE

La call è rivolta a Startup (non è richiesta l’iscrizione al Registro delle startup innovative), PMI, Gruppi informali. Le candidature dovranno essere inviate a info@geosmartcampus.it La valutazione sarà gestita da un gruppo di esperti del settore e da esperti di innovazione e sviluppo di impresa.



INVIO CANDIDATURE

CONTATTI

