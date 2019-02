REPTILIA EXPO - L'affascinante mondo dei rettili - CARNAGO (Va)

Serpenti e rettili vivi da tutto il Mondo in mostra al Palasport di Carnago

Reptilia Expo - l'affascinante mondo dei rettili arriva presso il Palazzetto dello Sport di CARNAGO (Via Giacomo Leopardi) nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 Febbraio proponendo una interessantissima Mostra dove, con orario dalle ore 10 alle ore 19, si potranno ammirare, contenuti all'interno di tanti terrari, moltissimi serpenti tra i più belli ed affascinanti.

Una occasione davvero unica per osservare da vicino numerosi esemplari di serpenti e rettili provenienti da ogni parte del globo.

Pitoni africani, indiani ed australiani, un magnifico esemplare di pitone indiano albino del peso di 160 chilogrammi, i potenti boa costrittori, una giovane ma già temibile anaconda, colubridi di tutti i continenti, il falso corallo, i serpenti velenosi opistoglifi, il serpente toro, l'irascibile ed aggressivo pitone del Borneo, il serpente degli alberi, ma anche serpenti rari a vedersi dal vivo come il regale serpente pachistano del diadema, il falso cobra sudamericano Hydrodinastes gigas, i serpenti cacciatori di pipistrelli, il serpente che si nutre esclusivamente di uova e tanti altri tra cui il serpente americano mangiatore di serpenti.

E poi, si potranno ammirare anche tanti altri rettili come uno scinco del deserto australiano, i gechi asiatici ed africani tra cui il cosiddetto geco a due teste, il drago barbuto, la lucertola gigante africana, un teide (il varano sudamericano), una giovane testuggine africana e tanti altri ... tutti naturalmente Vivi!

Reptilia Expo è la più grande e qualificata Mostra di rettili in Italia che viene presentata ai soli fini culturali; gli animali sono tenuti magnificamente e con assistenza continua; inoltre tante schede illustrano le caratteristiche di ogni animale.



Al Palazzetto dello Sport di CARNAGO quindi una occasione da non perdere per ammirare ed osservare da vicino gli animali più misteriosi ed affascinanti del pianeta!