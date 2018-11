L'11 Novembre al via una camminata con contenuti culturali

RECANATI – Dalla collaborazione tra U.S. Acli Marche, U.S. Acli Recanati, Spazio Cultura e CTG Recanati parte una nuova iniziativa in programma per domenica 11 novembre a partire dalle ore 9.

Si tratta di “Recanati attraverso i luoghi e i suoi uomini llustri” ed avrà come ritrovo la Cattedrale di San Flaviano (duomo di Recanati).

La manifestazione abbina la promozione dell’attività fisica alla conoscenza della città, attraverso i luoghi e gli uomini che ci hanno vissuto.

Si tratta di una camminata non competitiva aperta a cittadini di ogni età, anche a chi non è particolarmente allenato.

Proprio l’abbinamento tra la cultura e la promozione dell’attività fisica rappresenta il punto di forza della manifestazione che viene realizzata alla vigilia della Giornata Mondiale del Diabete, creata dalla federazione internazionale del diabete (IDF) e dall' Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1991 in risposta alla crescente sfida alla salute posta dal diabete.

La manifestazione si tiene ogni anno il 14 novembre che corrisponde alla data di nascita di Frederick Banting (il co-scopritore dell'insulina con Charles Best nel 1922) e vuole attirare l’attenzione sulla necessità di adottare stili di vita corretti anche mediante semplici camminate guidate che permettono di meglio conoscere il proprio territorio e la propria città.

“Lo stretto legame tra inattività fisica ed l’insorgere di varie patologie – dicono i promotori del progetto – è testimoniato da diverse indagini condotte in Italia che hanno documentato che oltre il 30% della popolazione diabetica è sedentaria. Proprio per questo invitiamo i cittadini ad aderire alle camminate settimali che oltre a Recanati si svolgono in tante città del territorio regionale e che in 5 anni hanno coinvolto oltre 4000 persone”.

Sulla pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche e sul sito www.usaclimarche.com è possibile ricevere ulteriori informazioni sulla manifestazione a cui è possibile partecipare gratuitamente