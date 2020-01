Salutiamo il 2019 con Grande ottimismo Macerata all’insegna della prevenzione alla droga

…Negli ultimi anni discussa e al centro dei notiziari per il problema Droga.

I volontari di MONDO LIBERO DALLA DROGA sono tornati per le strade del Centro Storico di Macerata per distribuire più di 600 opuscoli informativi contro l'uso delle Droghe: dalla MARIJUANA alla COCAINA, si è consegnato direttamente nella mani dei cittadini sana informazione con un grande senso di positività del pubblico che ha e chiesto di continuare a portare avanti questa iniziativa.

Nel 2019 MONDO LIBERO DALLA DROGA ha distribuito solo in Italia oltre mezzo milione di opuscoli e svolto circa 350 conferenze nelle scuole informando ben 40000 studenti dalle scuole medie agli istituti superiori. Raggiungendo ben 20.000.000 di Italiani grazie a Internet e messaggi social!....i volontari di Macerata hanno distribuito ben 50000 opuscoli solo nel 2019!!!!!....Numeri significativi se si considera che le statistiche ci indicano che una persona che riceve un opuscolo leggendo le informazioni riduce del 42% il rischio che assuma e prenda Droga. Ma oggi, la droga è un problema planetario, come sosteneva l’umanitario L. Ron Hubbard, bisogna far fronte ad esso a livello mondiale, e Mondo libero dalla droga pubblica gli opuscoli oltre che in italiano in altre 19 lingue.

L' occasione è propizia per ringraziare il lavoro delle Forze dell'Ordine: Assolute protagoniste di interventi eroici per aver fermato lo spaccio; grazie ai numerosi interventi in cui si sono occupati con successo dello spaccio.

UN FORTE E VIVO GRAZIE PER L'OTTIMO LAVORO SVOLTO!!!!....UN SENTITO AUGURIO PER UN 2020 DI PROSPERITÀ!