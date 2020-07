Di Pablo Gisbert e Tanya Beyeler (Spagna) Dal 15 al 19 luglio 2020

Santarcangelo Festival 2050.



El Conde de Torrefiel/ Barcellona, Spagna

Se respira en el jardín como en un bosque.



idea, creazione e drammaturgia El Conde de Torrefiel /

Testo Pablo Gisbert / voce Tanya Beyeler / composizione sonora

Rebecca Praga / concezione spazio El Conde de Torrefiel



Una produzione Santarcangelo Festival, CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, CIELO DRIVE / con il supporto del Programma per l’Internazionalizzazione della Cultura Spagnola (PICE) di Acciòn Cultural Espanola (AC/E).





Pablo Gisbert e Tanya Beyeler.



Pablo Gisbert e Tanya Beyeler formano nel 2010 il progetto artistico El Conde de Torrefiel, lavorando sulla ricerca di un linguaggio capace di trascendere e sviscerare la realtà del XXI secolo. Mescolando elementi coreografici, letterari e visivi, creano narrazioni inusuali e non lineari che interrogano le tensioni tra individuo e collettività, configurando i loro lavori come appelli necessari per un tempo e un momento concreto. I loro spettacoli sono stati presentati in Messico, Brasile, Cile e Paraguay, in città asiatiche come Seoul e Tokio e in contesti europei come Kunstenfestivaldesarts di Bruxelles, Festival d’Automne di Parigi, Alkantara Festival di Lisboa, Théâtre de Vidy di Losanna, Hebbel amb Ufer di Berlino, Short Theater di Roma, FOG-Triennale dell’arte a Milano e molti altri.



Se respira en el jardín como en un bosque / Si respira in giardino come nel bosco è uno spettacolo per una sola persona.

Chi assiste occupa alternativamente il ruolo dell’interprete e dello spettatore attraverso due gesti elementari propri delle arti performative: osservare in silenzio mentre qualcuno realizza azioni sul palco. A partire da questa convenzione teatrale primaria che perdura da centinaia di anni, El Conde de Torrefiel propone un gioco scenico tessuto da una narrazione e sostenuto da semplici movimenti. Da questa esperienza emerge una riflessione sulla comprensione della realtà, sulla capacità di costruirla, come accade in teatro, e sul piacere di osservare in silenzio.





15 luglio 18.30 - 23.30

16 luglio 18.30 - 23.30

17 luglio 18.30 - 23.30

18 luglio 11.00 - 12.40, 20.30 - 23.00

19 luglio 11.00 - 12.40, 20.30 - 23.00









intero 5 €

INDIRIZZO

Teatro Il Lavatoio - via Ruggeri, 16 Santarcangelo di R. (Rn).



INFO

durata 30'



si richiede di arrivare 30 min prima dell’orario di inizio del proprio turno