Sicurezza fisica e logica convergono a secsolutionforum 2020

Manca poco a secsolutionforum 2020, l’evento digitale della sicurezza, e il nostro paese sta attraversando in pieno la fase della ripartenza post-lockdown. Anche il comparto della sicurezza, che ha ricoperto in molti modi un ruolo estremamente importante nel corso dei mesi passati, si sta lentamente riprendendo. Nell’ambito della sicurezza e videosorveglianza, dovremo aspettarci nel prossimo futuro i risultati dell’abilitazione di molte tecnologie, peraltro già esistenti.

Come accennato da Giulio Iucci, Presidente di ANIE Sicurezza, nell’intervista con secsolution.com a fine luglio, la pandemia ha un po’ cambiato il nostro “state of mind” e ha rimescolato le carte dell’economia. Celati dietro al continuo battage mediatico si svelano risvolti ancora più forti: da un improvviso stop a tutte le attività, a investimenti per il proseguimento virtuale. In questo momento occorre pensare un poco fuori dagli schemi per ridisegnare modelli più resilienti a crisi di questo genere. Lessico nuovo: abbiamo anche introdotto nella vita quotidiana parole che sono diretta conseguenza della crisi pandemica. Procedure, rischio, emergenza, sicurezza, sono solo alcune che ci fanno capire quanto magari senza accorgerci, abbiamo cambiato di molto il nostro modo del vivere quotidiano.

Se vogliamo tirare le somme, il Covid-19 ha dato il via a molti aspetti che prima d’ora non erano stati mai presi in considerazione, sia per ostacoli rappresentati dalle nuove normative, che per l’abitudine del “si è sempre fatto così”. Tanto per citarne alcuni, il caso della termoscansione, dei sistemi di comunicazione e app, lo smartworking ecc.… E se in precedenza questi aspetti erano visti, in parte o meno, come dei costi aggiuntivi e “inutili”, la pandemia ci ha insegnato che il pensiero a breve respiro può presentare alla lunga un conto estremamente salato. Conto che questa volta hanno dovuto corrispondere le persone nel nostro paese.

Iucci sostiene inoltre che la vera ripartenza sta proprio nel nostro modo di vedere: occorre promuovere tutto ciò che, sebbene nuovo e che ha rappresentato un soluzione “tampone”, ha funzionato finora. Nel comparto sicurezza fattori come managerialità, il rafforzamento delle sinergie fra settori diversi (IT, Building, IoT, progettazione) hanno dimostrato che è possibile combattere il nemico ridisegnando una logica di filiera. Fare squadra serve eccome ed è essenziale per la buona riuscita del processo di ripartenza, misure rappresentate dal Decreto Liquidità rappresentano uno dei tanti strumenti, affidarsi soltanto a questo significherebbe ritardare la ripartenza.

Occorre guardare avanti, auspicando una completa risoluzione di questa crisi; solo allora le persone e l’economia si avvieranno alla nuova normalità, si spera facendo tesoro di tutto ciò che questo 2020 ci ha insegnato/mostrato. Iucci afferma che trarre nuove opportunità dalla crisi Covid è possibile, ma bisogna crederci; serve il nuovo modello di pensiero che è nato dalla crisi stessa. Si è ancora tutti coinvolti e probabilmente non completamente lucidi per pensare, ma questo nuovo pensiero deve entrare a far parte del quotidiano.

Secsolutionforum è l’occasione per concretizzare queste riflessioni: tre giorni dedicati a incontri, progetti, novità, networking e business matching. Quest’anno l’evento si svolgerà in formato digitale ma rappresenterà sempre il punto di incontro fra brand e professionisti di settore. Secsolutionforum permetterà a chiunque voglia partecipare di seguire corsi di formazione, incontri, workshop e entrare in contatto con le aziende in totale sicurezza.

Giulio Iucci parteciperà al convegno d’apertura “Videosorveglianza Urbana Integrata” e alla tavola rotonda dedicata alla convergenza tra sicurezza fisica e logica a secsolutionforum il 23 settembre, nella sua nuova veste digitale, pensata per non far mancare al comparto un momento di incontro, di confronto e formazione sui temi che dominano le notizie quotidiane.

