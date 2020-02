Stampa 3D Lab - Un luogo dove le idee prendono forma

Parte su Produzioni dal Basso la campagna di crowdfunding per sostenere Stampa 3D Lab

Stampa 3D Lab nascerà a Moie di Maiolati Spontini, un piccolo centro abitato in provincia di Ancona, nelle Marche. Un'area marchigiana molto attiva dal punto di vista industriale, un territorio che si sta riprendendo dalle ferite causate dal recente terremoto e che vede nei giovani, nella capacità di fare networking e nell'innovazione, il punto di partenza per ripartire e per crescere.

L'instancabile voglia di innovare e di creare opportunità di lavoro per i giovani ha spinto Ezio Michelangeletti a sviluppare l'idea di aprire questo spazio per accogliere chiunque abbia un'idea e voglia realizzarla, per chi vuole crescere professionalmente e per chi vuole confrontarsi con gli altri, scambiando idee ed esperienze, creando networking.

E' nata così l'idea di Stampa 3D Lab, un progetto ambizioso che avrà un'importante ricaduta sul territorio a diversi livelli, dal punto di vista economico, sociale ed anche promozionale/turistico. Lo spazio è infatti aperto a studenti che possono provenire da tutta Italia e ad aziende, italiane o straniere, che guardano alla sperimentazione e all'innovazione a 360°.

Cos'è la Stampa 3D - è una tecnologia che permette di creare un oggetto tridimensionale partendo semplicemente da un disegno. Partendo da un'idea originale è possibile creare un nuovo prodotto, diventando imprenditori di se stessi, realizzando e commercializzando il proprio prodotto. Con la stampante 3D è sufficiente inserire dentro un apposito software il disegno di ciò che si vuole riprodurre. Il software, collegato alla stampante 3D, invierà tutte le informazioni necessarie per l'avvio della procedura di stampa in 3D. Con le stampanti 3D è possibile quindi realizzare modelli concettuali e prodotti finiti, utilizzando materiali plastici, materiali bioplastici, materiali tecnici, materiali flessibili e fluidi densi.

Cosa si potrà fare nello Spazio 3D Lab

Project Design - Potrai trasformare la tua idea in un oggetto reale. Partendo anche da un semplice disegno o schizzo su carta potrai vedere realizzato il tuo progetto. Le potenzialità per creare oggetti di design con caratteristiche uniche rispetto le tecniche di lavorazione tradizionale, sono innumerevoli. Si può creare qualsiasi cosa, con qualsiasi forma e di qualsiasi linea: un lampadario, un portapenne, il plastico di un ponte, un giocattolo, un vaso. Le applicazioni non hanno limiti, come non ha limiti la fantasia, dal settore dell’artigianato locale al settore alimentare, dal settore cultura al settore salute, dal settore edilizia al settore energia.

Realizzare Finiture e Trattamenti - Stampa 3D Lab, attraverso una vasta gamma di soluzioni, mette a disposizione un servizio di finitura superficiale professionale per avere prototipi identici a quello che sarà il prodotto finale. Verniciature metallizzate, cromate, laccate, fino ad arrivare a lavorazioni particolari come per esempio le finiture soft touch per soddisfare un mercato sempre più esigente e rispettare severi controlli di qualità.

Seguire Corsi di Formazione - La formazione è fondamentale per poter utilizzare le stampanti 3D ed è per questo che presso Stampa 3D Lab verranno organizzati corsi di alta formazione per privati, scuole e aziende, per insegnare l'utilizzo dei macchinari e dei software per la stampa 3D. Il centro di formazione di Stampa 3D Lab sarà aperto a tutti i giovani in cerca di un'opportunità di lavoro, a chiunque abbia un'idea e voglia verificarne la fattibilità. Stampa 3D Lab è a disposizione di chi vuole approfondire la conoscenza di questa nuova tecnologia e delle sue infinite possibilità di sviluppo. Mettiamo inoltre la nostra esperienza a disposizione di chiunque abbia intenzione di acquistare un nuovo macchinario, valutando attentamente le sue necessità e indirizzandolo verso la soluzione migliore.

Creare Networking - Stampa 3D Lab vuole essere un punto di incontro e di dialogo per promuovere e sviluppare attività e collaborazioni tra realtà diverse del territorio. Un luogo in cui sia possibile conoscersi, confrontare le idee e scambiare le proprie esperienze e conoscenze. Un luogo ideale per chi, come noi, è alla continua ricerca di professionisti con cui collaborare e fare rete.

Per contribuire e sostenere il progetto è sufficiente cliccare sul link http://sostieni.link/23303, registrarsi e scegliere una delle fasce di contributo che sono state definite.

La campagna di crowdfunding sarà attiva fino al prossimo 3 maggio e per i sostenitori sono disponibili delle Happy Cards da utilizzare sul portale www.ibs.it per acquistare libri, ebook, film, cd, giochi, cartoleria, casa, cucina, elettronica.



Per informazioni potete contattare:

Daniela Calisti

Event Planner & Fundraiser

Cell. 335 6603497

www.danielacalisti.it