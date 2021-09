Studiare all’estero: Elab Education Laboratory presenta la Fiera Internazionale Elab Education Expo

L’evento digitale che riunisce le più importanti università del mondo è in programma per il 23 ottobre e sarà l’occasione ideale per studenti e genitori per valutare insieme le numerose possibilità per vivere un’esperienza di studio all’estero

Elab Education Laboratory, società internazionale di consulenza che aiuta i ragazzi a scegliere l’università all’estero più adatta alle loro esigenze e a presentare le domande di ammissione, annuncia l’ottava edizione del più importante evento virtuale dedicato all’Orientamento Scolastico e Universitario all’Estero, Elab Education Expo in programma il 23 ottobre.



L’incontro annuale, interamente gratuito, ha lo scopo di riunire i rappresentanti delle università di tutto il mondo, insieme agli studenti laureati di atenei esteri, genitori e soprattutto giovani studenti con il desiderio di continuare il loro percorso di studi in un altro paese.



Dopo il successo dello scorso anno - con più di 4000 utenti, 30 università ed espositori, oltre 20 webinar e workshop - quest’anno gli iscritti all’evento, avranno la possibilità di confrontarsi con le maggiori università britanniche, americane ed europee tra cui Anglia Ruskin University, Cranfield University, Sheffield University, City University of London, Westminster University, John Cabot University, University of London University of Glasgow, Lancaster Leipzig (UK e Germania), Coventry (UK e Polonia), Navitas Global (Corsi di Foundation in USA, Canada, Australia, Dubai).



Tra le università a stelle e strisce che hanno confermato la loro partecipazione Montverde Academy, Stuart Hall School, Villanova Preparatory School, Wisconsin Lutheran High School, Brookhill, Thornton Academy.



È notizia di questi giorni la fine imminente del “travel ban” degli Stati Uniti da novembre, meta molto richiesta dagli studenti italiani. Infatti, le università degli Stati Uniti continuano ad essere una delle destinazioni di studio più desiderate, anche dopo il lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19. Nel 2021, dopo aver acquisito il visto “F1” idoneo all’accesso del corso di laurea completo negli States, molti studenti si sono affidati al team di Elab che ha supportato le loro candidature nelle università americane - oltre il 22% di richieste in più rispetto all'anno precedente.



Ad attendere i partecipanti alla manifestazione conferenze riguardanti la pianificazione della carriera all'estero, webinar, lezioni, workshop e giochi interattivi con premi.

Di seguito l’agenda dell’evento:



- Start ore 10.00

Speech di Benvenuto all’Elab Education Expo 2021

Thomas Ravensdale – Fondatore & CEO, Elab Education Laboratory



- 11.45–12.45

Le migliori università dell’Unione Europea!

Alberto Bussandri – Consulente Educativo Premium, Elab Education Laboratory



- 12.45–13.15

Opportunità di Studio in USA, Canada, Australia, Dubai

Navitas Global



- 14.30–15.15

Segui il tuo sogno americano – Dalle borse di studio sportive alla Ivy League

Elaine Tudda – Consulente Educativa Premium, Elab Education Laboratory



“Siamo lieti di presentare anche quest’anno un evento interamente pensato per i viaggi studio all’estero. Famiglie e studenti avranno l'opportunità di interagire con incontri one-to-one insieme ai rappresentanti delle maggiori università del mondo, webinar, workshop e conferenze durante tutto l'arco della giornata. Elab Expo nasce con lo scopo di far incontrare i ragazzi che desiderano studiare all’etero con i rappresentanti delle migliori università del mondo” – ha commentato Alberto Bussandri, Consulente Educativo Premium di Elab – “I nostri Consulenti e Mentor di Elab Education Laboratory forniranno le linee guida per il percorso più adatto a ciascun studente. Inoltre, all’evento prenderanno parte anche studenti che hanno avuto modo di iniziare la loro esperienza in un ateneo di un altro Paese così da raccontare la loro esperienza studio all’estero”.



Per partecipare all’evento interamente gratuito è possibile registrarsi al seguente link:

https://expo.elabedu.eu/it/registrati/