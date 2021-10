Visit Pistoia alla fiera Koinè 2021 di Vicenza: Anno Santo Iacobeo, cammini e patrimonio artistico

Domenica 24 ottobre a Vicenza l'incontro "i passi come cura dello spirito - cammini di fede pellegrinaggi come risorsa del turismo religioso"

Città di camminanti e pellegrini, Pistoia si presenta per la prima volta sul palcoscenico di Koinè – XIX International Exhibition of Sacred Arts, la manifestazione dedicata al mondo sacro e al turismo religioso, in programma a Vicenza dal 24 al 26 ottobre. Una partecipazione resa più significativa dalla concomitanza con le celebrazioni dell'Anno Iacobeo, per la prima volta equiparato a quello di Santiago de Compostela. Non a caso, lo stand di Pistoia sarà collocato accanto a quello del capoluogo della Galizia.



«Fino a qualche anno fa "Pistoia crocevia di cammini" era una formula cristallizzata nel passato, nella lunga tradizione che vedeva questa città come punto di passaggio e sosta tra Roma e Santiago, le due principali mete di pellegrinaggio del Medioevo. Oggi, con orgoglio, presentiamo una città ricca di realtà che si impegnano quotidianamente per diffondere la cultura dei cammini, per accogliere pellegrini e camminanti, per attirare un turismo "lento", rispettoso del territorio e dell'ambiente» commenta Alessandro Sabella, assessore al turismo tradizioni e manifestazioni jacopee del Comune di Pistoia.



Al valore dei cammini spirituali, non solo per i territori che attraversano, ma anche per il singolo individuo che li percorre, spesso in cerca di un rapporto diretto con la natura dopo le restrizioni fisiche e mentali dovute alla pandemia, sarà dedicato l'incontro I passi come cura dello spirito - Cammini di fede e pellegrinaggi come risorsa del turismo religioso, in programma domenica 24 ottobre alle 15.45.

Parteciperanno, insieme all'assessore Alessandro Sabella, Don Raimondo Sinibaldi (Presidente Fondazione Homo Viator – San Teobaldo, Presidente Associazione Europea Romea Strata, Presidente Ad Limina Petri), Nedo Ferrari (Consigliere Federcammini Toscana, Presidente della Comunità Toscana il Pellegrino), Vittorio Anastasia (Presidente e Fondatore Ediciclo Editore), Aleksandra Grbic (Fondazione Homo Viator – San Teobaldo), Alberto Fiorin (Autore di guide ed accompagnatore).



Nel corso della manifestazione, presso lo stand Visit Pistoia si alterneranno tour operator e realtà cittadine che offrono proposte strutturate connesse ai temi del turismo spirituale e dei cammini.