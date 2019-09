Si è tenuto a Savona, il 23 settembre scorso, presso la Sala Rossa del Comune l'Incontro #ObiettovoIO " Coaching e Relazioni: come migliorare sè stessi ed aiutare gli altri ". L'incontro, organizzato nell'ambito del progetto #ObiettovoIO, è stato guidato da Elena Tonengo Coach fondatore di On Coaching e Referente Regionale per la Liguria dell'Associazione Coaching Italia e Valentina Berton Coach fondatrice di AsperAstra Coaching.

L'evento ha raccolto molte adesioni ed ha visto i presenti attivi e partecipi in molti momenti di lavoro esperienziale con il supporto dei Coach.



I presenti, infatti, hanno collaborato con interesse ed entusiasmo, misurandosi in prima persona in esercitazioni di allenamento sulle abilità di ascolto e comunicazione.

Molti sono stati anche gli interventi e le domande rivolte ai Coach su tematiche importanti come la Leadership nei gruppi di lavoro e l'importanza degli obiettivi nell'ambito delle relazioni.



Al termine dei lavori il referente marketing On Coaching, Cristian De Cesare, ha raccolto le testimonianze di alcuni dei presenti in Sala: Teodoro Ricci, esperto in HR con una lunga carriera nel mondo bancario ha espresso, con viva soddisfazione, l'entusiasmo di portarsi a casa molte riflessioni e stimoli per migliorare le proprie relazioni, Stefano Altemani esperto in HR ha apprezzato la grande interazione con i partecipanti da parte dei Coach e l'impeccabile organizzazione dell'evento, manifestando l'interesse di approfondire le tematiche trattate con il suo Team, Massimiliano Bazzano, Agente e Consulente Immobiliare, ha apprezza molto il collegamento tra il concetto di Obiettivo e quello di Relazioni, Anna Cappello odontotecnico savonese ha fatto menzione di complimenti per il grande interesse della tematica trattata.



Vanno i ringraziamenti al Comune di Savona ed a tutto lo staff della segreteria generale per averci ospitato.